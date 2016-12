SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 84 D 2008 16:9 Merken Anna steckt in der Klemme: Die wertvolle Uhrenkollektion ist verschwunden und es gibt keinerlei Anzeichen für einen Einbruch. Wenigstens Jannick glaubt an ihre Unschuld. Für Lily steht fest, dass Rico etwas damit zu tun hat. Der leugnet das natürlich, aber sie überlistet ihn und schafft es, ihm die Uhren vor seinem Verschwinden heimlich wieder abzunehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Lars Löllmann (Gerrit Broda) Rainer Will (Armin Müller) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Seyhan Derin Drehbuch: Petra Bodenbach