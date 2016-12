SAT.1 Emotions 09:40 bis 10:05 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 143 D 2005 16:9 Merken Lisa vertraut David, als er ihr verspricht, das belastende Material gegen Richard zurückzuhalten. Als das Dossier dennoch an die Presse geht, glaubt sie wie auch Mariella, dass David sein Wort gebrochen hat. Doch der beteuert seine Unschuld und bittet Lisa, auch Mariella davon zu überzeugen. Lisa sitzt in der Zwickmühle: Kann sie ihm glauben? Helga erfährt von Yvonnes Schwangerschaft und ihren Problemen mit Max. Sie beschließt, sich um sie zu kümmern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Ulrike Mai (Helga Plenske) Bärbel Schleker (Yvonne Kuballa) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Christof Brehmer

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 257 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:14

Seit 110 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 57 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 57 Min.