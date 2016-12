SAT.1 Gold 13:30 bis 14:25 Serien Love Boat Schuldig oder nicht schuldig USA 1979 Merken Captain Stubing wird ein wenig wehmütig, als er Post von seiner Tochter Vicki bekommt. Er wäre gerne mehr für sie da. Doch die Passagiere werden ihn sicher ablenken - besonders Harry Stewart und Ann Noyce, die sich bereits beim Boarding in die Haare kriegen. Auch Rose Kennycott und Mr. Briscoe sind zwei außergewöhnliche Fälle. Mit der modernen Welt wollen sie sich nämlich so gar nicht anfreunden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Originaltitel: The Love Boat Regie: Gordon Farr Drehbuch: Howard Albrecht Kamera: Irving Lippman Musik: Artie Kane