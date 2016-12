SAT.1 Gold 12:35 bis 13:00 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Jeannie und die Mondsafeknacker (3) USA 1968 Merken Jeannie ist durch ein Missgeschick in einen Safe eingeschlossen worden, aus dem auch Tony sie nicht befreien kann. Nun glaubt Jeannies böse Schwester in Bagdad, dass ihre große Stunde gekommen ist: Unter einem Vorwand lockt sie Tony zu sich - nur, um ihn hier in einen Vogelkäfig einzusperren. Roger will seinen Freund befreien, doch dabei wird er ebenfalls zum Gefangenen. Alles scheint hoffnungslos, bis der Meister von Jeannies Schwester unerwartet von einer Reise zurückkehrt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Major Anthony Nelson) Bill Daily (Major Roger Healey) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Mike Farrell (Astronaut Arland) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: James S. Henerson, Sidney Sheldon Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison