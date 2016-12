SAT.1 Gold 23:05 bis 23:55 Krimiserie Wolffs Revier Grenzgänger D 2005 2016-12-30 02:15 16:9 Merken Der kaltblütige Mord an dem Unternehmer Matthias Bronnen stößt Wolff ein weiteres Mal in die Abgründe deutsch-deutscher Vergangenheit: Mit jedem Ermittlungsschritt nähert er sich schmerzvoll einer ungeheuren Intrige, einem gestohlenen Leben und einer tragischen Liebe ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Gerd Grzesczak (Matthias Bronnen) Jeanette Hain (Corinna Bronnen) Tobias Retzlaff (Dirk Bronnen) Anka Baier (Bettina Hoehne) Jan-Gregor Kremp (Tilo Mankow) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Peter Ristau Drehbuch: Marija Erceg, Michael B. Müller Kamera: Helge Peyker Musik: George Kochbeck Altersempfehlung: ab 16