SAT.1 Gold 17:00 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Das Todesspiel USA 1994 2017-01-02 11:05 Merken Floyd Larkin, Besitzer eines traditionellen Warenhauses, hat große finanzielle Probleme. In Clint Hallowell findet sich schnell ein Interessent für das Unternehmen. Bald stellt sich jedoch heraus, dass aus dem firmeneigenen Rentenfonds mehrere Millionen Dollar verschwunden sind. Wenig später wird die Leiche des Chef-Buchhalters Henry Wilson gefunden. Jessica beginnt zu ermitteln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Peter Donat (Floyd Larkin) Harley Venton (Clint Halliwell) Charles Parks (Henry Wilson) Joel Fabiani (Thornton Brewer) Mimi Kuzyk (Tina Poulos) Andrew Lauer (Ernie Fishman) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Bruce Lansbury Kamera: Ron Vargas Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6