SAT.1 Gold 15:15 bis 16:05 Krimiserie Diagnose: Mord Pechvogel in Los Angeles USA 2000 Merken Steve Sloan lernt eine Frau namens Lily kennen und verliebt sich in sie. Bei einem ihrer Dates fällt ein Schuss, der Steve leicht am Arm verletzt. Beim nächsten Rendezvous wird Lily von einem Auto überfahren - der Fahrer flüchtet. Steves Ermittlungen ergeben, dass Lily eine Privatdetektivin namens Lou engagiert hatte, um den Aufenthaltsort ihres Bruders herauszufinden. Doch diese Lou scheint ein sonderbares Spielchen zu spielen - in dem auch gemordet wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Kim Greist (Lou Tyler) Terry Walters (Jeanie) Jeff Boland (Barrista) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Bernard L. Kowalski Drehbuch: Cathryn Michon Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12