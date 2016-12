Disney Channel 17:05 bis 17:30 Trickserie Disneys Kim Possible Gehirnakrobatik USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Etwas Seltsames passiert: Dr. Drakken bittet Kim um Hilfe. Es stellt sich heraus, dass der Gefreite Dobbs in Drakkens Körper steckt. Mit Hilfe einer Gehirntausch-Maschine ist es Drakken gelungen, sein Gehirn in Dobbs' Körper zu bringen und umgekehrt. So kann Drakken aus einem Militärstützpunkt eine streng geheime Superwaffe stehlen. Als Kim und Ron Dobbs befreien wollen, geraten die beiden in die Gehirntausch-Maschine und auch ihre Gehirne werden getauscht. Nach einem harten Kampf gelingt ihnen, dass alle wieder sie selbst sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Marsha F. Griffin Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6