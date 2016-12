Disney Channel 11:10 bis 11:35 Jugendserie Meine Schwester Charlie Stehaufmädchen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Teddy erfährt, dass Spencer, während sie mit ihm zusammen war, auch gleichzeitig mit Skyler zusammen war. Mit gebrochenem Herzen verkriecht sie sich in ihr Bett wie in eine Höhle und ist nicht mehr zu sehen. Ivy stinkt das im wahrsten Sinne des Wortes gewaltig und versucht, ihre Freundin davon zu überzeugen, dass sie sich nicht so gehen lassen darf und sie sich mal wieder waschen sollte. Da Teddy meint, niemand könne ihre Qualen verstehen, zitiert Ivy kurzer Hand Skyler zu Teddy. Da Spencer Skyler ja auch mit Teddy betrogen hat, denkt Ivy, Skyler müsste Teddy gut verstehen. Teddy erfährt, dass Spencer, während sie mit ihm zusammen war, auch gleichzeitig mit Skyler zusammen war. Mit gebrochenem Herzen verkriecht sie sich in ihr Bett wie in eine Höhle und ist nicht mehr zu sehen. Ivy stinkt das im wahrsten Sinne des Wortes gewaltig und versucht, ihre Freundin davon zu überzeugen, dass sie sich nicht so gehen lassen darf und sie sich mal wieder waschen sollte. Da Teddy meint, niemand könne ihre Qualen verstehen, zitiert Ivy kurzer Hand Skyler zu Teddy. Da Spencer Skyler ja auch mit Teddy betrogen hat, denkt Ivy, Skyler müsste Teddy gut verstehen. Die beiden Mädchen sprechen sich aus. Jedoch entpuppt sich die Kommunikation als etwas schwierig, da Skyler naiv wie ein Knäckebrot ist und die reinste Evolutionsbremse. Gabe und PJ müssen sich ein Zimmer teilen und jede Nacht herrscht Krieg. PJ schnarcht und Gabe schreit im Schlaf. Als Mrs Dabney Gabe bittet, ihr zu helfen einige Kisten aus ihrem Haus in die Garage zu tragen, entdeckt Gabe bei Mrs Dabney ein grandioses Jungen-Kinderzimmer ihres Sohnes Rodney, der in Florida lebt. Mit Wasserbett, Kicker, Comics und allem Drum und Dran. Er packt seine Koffer, um heimlich nachts in Rodneys Zimmer zu schlafen. PJ kommt ihm auf die Schliche und findet das neu entdeckte Reich natürlich genau so toll wie Gabe und verlangt von Gabe, dass sie abwechselnd dort schlafen. Natürlich entbrennt wieder ein Streit. Die Jungs sind unverbesserlich. Amy hat sich in einem neuen Fitnessstudio angemeldet, in dem es eine kostenlose Kinderbetreuung gibt. Als sie dort das erste Mal auftaucht, hält Patricia, die auf die Kinder aufpasst, während ihre Mütter trainieren, Amy einen Vortrag, dass sie es toll findet, dass Amy zum Trainieren kommt, da die meisten nur die Kinder kostenlos abgeben, um um die Ecke in das neue Spa zu gehen. Amy, die eigentlich wirklich trainieren wollte, macht es allen anderen Müttern nach und zischt heimlich in das Spa ab. Patricia kommt ihr auf die Schliche und kündigt ihr die Mitgliedschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Leigh Allyn Baker (Amy Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Patricia Belcher (Mrs. Dabney) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Adam Weissman Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker Kamera: John Simmons Musik: Stephen Phillips