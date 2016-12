Disney Channel 06:25 bis 06:55 Trickserie Sofia die Erste Folge: 15 Die Butterblumen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Sofia möchte gern mit ihrer Butterblumen-Gruppe auf eine Wanderung gehen, aber König Roland besteht darauf, Helferich, den Butler mitzuschicken, damit Sofia nichts geschieht. Helferich übernimmt jedoch alle Aufgaben, die Sofia selbst lösen soll, um ihre Abzeichen zu bekommen. Doch dann gerät Helferich in eine Situation, in der ihm Sofia mit ihren neu erlernten Fähigkeiten zu Hilfe kommt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh

