ZDF neo 18:45 bis 19:30 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 48 Der Tag der glücklichen Paare D 1987 Merken Florian, der raue, aber herzliche Haudegen, sorgt wieder mal für Verwirrung im Hause Brinkmann. Christa glaubt, als Chirurgin ungeeignet zu sein. Ihren Mann stimmt nachdenklich, dass sie an einem Institut in Konstanz Forschungsaufgaben übernehmen möchte. Er weiß, dass Prof. Vollmers Leiter dieser Einrichtung werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Dr. Christa Brinkmann) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Eva Maria Bauer (Angie) Jochen Schroeder (Carola) Andreas Winterhalder (Benjamin) Angelika Reißner (Angie) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid