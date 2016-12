ZDF neo 17:20 bis 18:05 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 46 Gewichtsprobleme D 1988 Merken Frau Schindler wird mit einer schweren Darmerkrankung in die Klinik eingewiesen. Eine eindeutige Diagnose ist nicht möglich, entsprechend unterschiedlich fallen auch die Therapievorschläge aus. Christa Brinkmann rät zur sofortigen Operation, ihr Mann und Dr. Römer wollen abwarten, denn die Patientin sei zu schwach für einen schweren Eingriff. Als Verantwortliche hat Christa die Entscheidung selbstständig zu fällen. Um seiner schlanken, sportlichen Freundin Anita zu imponieren, lässt der beleibte Taxifahrer Kulmbach eine Hungerkur nach der anderen über sich ergehen. Von Anita angespornt, joggt er sich zusätzlich einige Pfunde ab. Anfangs macht Kulmbachs Organismus die Gewaltkur problemlos mit, doch dann wird er in die Klinik eingeliefert. Seine Freundin türmt, und die Ehefrau kehrt zu ihm zurück. Tanja und Axel haben sich prächtig im Haus von Udo Brinkmann eingelebt. Zu gut, finden die Gastgeber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Andreas Winterhalder (Dr. Christa Brinkmann) Angelika Reißner (Dr. Udo Brinkmann) Barbara Wussow (Angie) Eva Maria Bauer (Carsta Michaelis) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Dr. Christa Brinkmann) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid