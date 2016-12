ZDF neo 15:35 bis 16:30 Kinderserie Nesthäkchen D 1983 Merken Annemarie ringt um ihr Leben. Da es sich um eine ansteckende Erkrankung handelt, darf sie keinen Besuch empfangen. Während der Genesung lernt Annemarie den gleichaltrigen Kurt kennen. Der hofft im Rollstuhl verzweifelt auf Besserung. Kurt und Annemarie werden Freunde, aber als Annemarie schließlich entlassen wird, bleibt Kurt ohne Hoffnung auf Genesung zurück. Der Abschied von Lena, die heiratet, ist für Annemarie ein schwerer Schicksalsschlag. Doch sie fällt so richtig aus dem Nest, als sie von ihren Eltern für ein Jahr zu einem Erholungsurlaub auf die Nordseeinsel Amrum geschickt wird. Mutter Elsbeth, die nach Lenas Kündigung zum ersten Mal alle Erziehungspflichten übernimmt, bringt Annemarie nach Amrum. Sie macht dort die wichtige Erfahrung, dass ihr in den vergangenen Jahren sehr viel Glück und Freude durch ihre spröde und distanzierte Haltung ihren Kindern gegenüber entgangen ist. Schweren Herzens lässt die Mutter ihre Tochter in dem Kindererholungsheim zurück. Annemarie will fliehen; mit ihrer Mutter nach Berlin heimkehren, doch sie lässt von ihrem Entschluss ab, als Kurt, ihr Krankenhausfreund, ebenfalls nach Amrum kommt. Annemarie will Kurt helfen, wieder laufen zu lernen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kathrin Toboll (Annemarie Braun) Christian Wolff (Dr. Ernst Braun) Doris Kunstmann (Elsbeth Braun) Susanne Uhlen (Lena, das Kindermädchen) Helma Seitz (Oma) Florian Baier (Klaus) Oliver Schlicht (Hans) Originaltitel: Nesthäkchen Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Justus Pfaue, Claus Landsittel Kamera: Rolf Deppe Musik: Christian Bruhn