ZDF neo 14:05 bis 14:45 Familienserie Ich heirate eine Familie . . . Folge: 16 Neuigkeiten D 1986 Die finanzielle Lage der Schumanns wird immer bedrohlicher. Da erweist sich Wolfgang Frank als rettender Engel. Er hat Lucky Felden, einen Großunternehmer in Sachen Kindermoden, kennen gelernt. Lucky stellt fest, dass Angi ein gutes Gespür für Kindermoden hat, und engagiert sie vom Fleck weg als "eine Mutter, die weiß, wie man Kinder anzieht". Angi ist von Anfang an so eingespannt in ihrer neuen Arbeit, dass sie weder Termine mit ihrer Familie noch mit Freunden einhalten kann. Sie kommt sogar zur Hochzeit von Wolfgang und Martina zu spät. Schauspieler: Peter Weck (Werner Schumann) Thekla Carola Wied (Angelika Schumann) Julia Biedermann (Tanja) Timmo Niesner (Markus) Tarek Helmy (Tom) Frauke Tholen (Franziska) Maria Sebaldt (Sybille Vonhoff) Originaltitel: Ich heirate eine Familie . . . Regie: Peter Weck Drehbuch: Curth Flatow Kamera: Manfred Ensinger Musik: Alain Goraguer