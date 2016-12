ZDF neo 11:10 bis 11:50 Familienserie Ich heirate eine Familie . . . Folge: 12 Schumanns Winterreise (2) D 1985 Merken Onkel Rudolf überrascht seine Verwandtschaft: Er schenkt Werner eine Jagdhütte in Tirol und bittet die Familie, auf dem Rückweg von Wien nach Deutschland dort einen Abstecher zu machen. Die Kinder hassen die Kälte, doch als sie die schneebedeckten Berge Tirols sehen und dort erleben, welchen Spaß es machen kann, Schlitten zu fahren und Ski laufen zu lernen, möchten sie plötzlich lieber Weihnachten in den Bergen verbringen. Die Hütte von Onkel Rudolf entpuppt sich als ein wahres Naturparadies. Werner muss Wasser auftauen und Holz hacken, um erst einmal für Wärme zu sorgen, denn draußen herrschen immerhin minus 20 Grad. Dabei genehmigt sich Werner einen großen Schluck aus der Obstler-Flasche. Schweren Herzens nimmt die Familie dann Abschied von Tirol und fährt nach Berlin, um Franziska abzuholen und in den Urlaub nach Gran Canaria zu fliegen. Doch auch noch dort ist die Sehnsucht nach den verschneiten Bergen so groß, dass Tom von Werner am Strand wissen möchte: "Wo liegt Tirol?" In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Peter Weck (Werner Schumann) Thekla Carola Wied (Angelika Schumann) Julia Biedermann (Tanja) Timmo Niesner (Markus) Tarek Helmy (Tom) Frauke Tholen (Franziska) Maria Sebaldt (Sybille Vonhoff) Originaltitel: Ich heirate eine Familie . . . Regie: Peter Weck Drehbuch: Curth Flatow Kamera: Klaus Kuckel, Norbert Stern Musik: Alain Goraguer