ProSieben 22:00 bis 23:40 Fantasyfilm Hänsel und Gretel: Hexenjäger D, USA 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Kinder wurden die Geschwister Hänsel und Gretel von ihren Eltern im Wald ausgesetzt und töteten dort eine grausame Hexe. Allerdings führte dieser Umstand durchaus nicht dazu, dass sie bis an ihre Ende glücklich lebten - vielmehr machte es aus den Geschwistern in den folgenden 15 Jahren die berühmtesten und unbarmherzigsten Hexenjäger ihrer Zeit. Und offenbar gibt es eine Menge Bedarf an ihren Diensten: Gerade sind die beiden vom Augsburger Bürgermeister dazu beauftragt worden, eine Reihe von Kindern zu finden, die offenbar von einer Hexe in den umliegenden Wäldern entführt wurden. Doch sie sind nicht die einzigen mit dieser Mission, denn die Aufgabe ist sehr viel gefährlicher als die übliche Routine: Eine kürzlich entsandte Gruppe von Jägern wird von der mächtigen Oberhexe Muriel auf bestialische Weise niedergemetzelt. Hänsel und Gretel wissen, dass sie sich etwas Besonderes einfallen lassen müssen, denn die Hexenbrut plant ein Ritual, nach dem sie gegen die einzige wirksame Waffe immun wäre - Feuer! "Avengers"-Star Jeremy Renner und "James Bond"-Beauty Gemma Arterton in der gruselig-actionlastigen Fortsetzung des Märchens: Als Kinder wurden die Geschwister Hänsel und Gretel von ihren Eltern im Wald ausgesetzt und töteten dort eine böse Hexe. Allerdings führte dieser Umstand durchaus nicht dazu, dass sie bis an ihre Ende glücklich lebten - vielmehr machte es aus den Geschwistern in den folgenden 15 Jahren die berühmtesten und unbarmherzigsten Hexenjäger ihrer Zeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Renner (Hänsel) Gemma Arterton (Gretel) Famke Janssen (Muriel) Pihla Viitala (Mina) Derek Mears (Edward) Peter Stormare (Sheriff Berringer) Thomas Mann (Ben) Originaltitel: Hansel & Gretel: Witch Hunters Regie: Tommy Wirkola Drehbuch: Tommy Wirkola Kamera: Michael Bonvillain Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16