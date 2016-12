ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Der Herr der Gene USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lisa beschäftigt sich mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln - und kommt zum Schluss, dass die gar nicht so schlimm sind wie alle immer behaupten. Zum Dank werden die Simpsons ins Forschungszentrum der Firma Monsamo eingeladen. Dort wartet eine Riesen-Überraschung: Der Chef ist Tingeltangel-Bob! Weil er sich scheinbar gebessert hat, darf der Häftling während seiner Freigänge als Forscher arbeiten. Irgendwann erkennt Lisa, was er wirklich im Schilde führt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Matthew Schofield Drehbuch: Jeff Westbrook Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6