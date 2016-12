ProSieben 14:15 bis 14:40 Comedyserie Two and a Half Men Der Schwachkopf kriegt ein Auto USA 2008 2016-12-31 09:10 16:9 HDTV Merken Evelyn hat sich in den Kopf gesetzt, Jake das College zu finanzieren und einen Ausbildungsfonds für ihn eingerichtet. Sie muss lange suchen, bis sie bei Jake eine Begabung entdeckt, für die sich eine Ausbildung lohnen würde - die kriegt man jedoch nicht auf dem College ... Der finanzielle Druck, Jake eine gute Bildung zu ermöglichen, ist von Alans Schultern genommen worden. Er beschließt, nicht mehr zu arbeiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Kelly Stables (Melissa) Jon Polito (Mr. Sharipa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12