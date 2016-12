ProSieben 12:25 bis 12:55 Comedyserie How I Met Your Mother Der Durchhänger USA 2009 2016-12-31 06:30 16:9 HDTV Merken Die Tatsache, dass Barney Ted seine Porno-Sammlung vermacht hat, ist ein deutliches Zeichen, dass Barney und Robin tatsächlich ein Paar sind. Allerdings machen die beiden keine verrückten Sachen mehr. Barney hat jetzt ein Beziehungsbäuchlein, und Robin sieht um Jahre gealtert aus. Zudem streiten sie sich von morgens bis abends. Aus diesem Grund kommen ihre Freunde zu der Überzeugung, dass man die beiden auseinanderbringen sollte. Lily hat eine Idee ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Alan Thicke (er selbst) Lyndsy Fonseca (Tochter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Harris Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12