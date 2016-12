ProSieben 09:20 bis 09:50 Comedyserie The Big Bang Theory Ab nach Baikonur! USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheldon und Leonard sind gerade in Stuarts Comicbuchladen, als Sheldons Lieblingsfeind Wil Wheaton den Laden betritt. Zu ihrer Überraschung lädt er die beiden zu seiner Party ein. Als Leonard erklärt, dass er mit Raj hingehen will, droht Sheldon die Freundschaft mit Leonard zu beenden. Howard ist außer sich vor Freude, als er erfährt, dass er ausgewählt wurde, zu einer Mission auf die Internationale Raumstation zu fliegen. Leider teilt Bernadette seine Freude ganz und gar nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Wil Wheaton (er selbst) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Eric Kaplan, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

