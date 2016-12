ProSieben 08:05 bis 08:30 Comedyserie Two and a Half Men Alles einsteigen USA 2008 16:9 HDTV Merken Alan gesteht seinem Bruder Charlie, dass er Bedenken wegen einer neuen Beziehung mit seiner Exfrau Judith hat, nachdem diese sich kürzlich von ihrem neuen Ehemann Herb getrennt hat. Als sein Sohn Jake dazukommt, wechselt Charlie das Thema: Er gibt vor, sich mit Alan darüber beraten zu haben, ob Jake in eine Militärschule gehen sollte. Jake ist entsetzt. Von jetzt an hat Charlie ein wundervolles Druckmittel gegen seinen Neffen in der Hand ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Conchata Ferrell (Berta) Ryan Stiles (Herb) Daya Vaidya (Lucy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark Roberts, Don Foster, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

