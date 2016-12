ProSieben 06:15 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Der Koffein-Trip USA 2009 16:9 HDTV Merken Ted und Marshall erfahren, dass eines ihrer beliebtesten Ausflugziele - eine spektakulär miese Pizzeria in Chicago - dichtmacht. Daher beschließen sie, ihre Studentenzeit noch einmal aufleben zu lassen und, abgefüllt mit Koffein, auf den 22-Stunden-Trip in das Lokal zu gehen. Doch etwas ist anders: Marshall nimmt seine Lily mit. Robin entschließt sich zu einem Einbürgerungstest, um einer möglichen Abschiebung nach Kanada vorzubeugen. Für Freund Barney ein gefundenes Fressen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Pamela Dunlap (Miss Cruickshank) Brad Grunberg (Bruno) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chuck Tatham Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

