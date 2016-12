ProSieben 05:00 bis 05:15 Comedyserie Mike & Molly Die Würfelqueen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Molly, Victoria und Joyce fahren übers Wochenende in ein Casino. Während die anderen zwei einfach ihren Spaß haben wollen, fördert die Aussicht auf einen hohen Gewinn Mollys dunkle Seite zu Tage. Mike und Vince nutzen die sturmfreie Bude und laden die Jungs zum Fernsehen ein. Mike freut sich auf eine Fastfood-Orgie - doch er hat die Rechnung ohne Carl gemacht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Louis Mustillo (Vince) David Anthony Higgins (Harry) Originaltitel: Mike & Molly Regie: Victor Gonzales Drehbuch: Mark Roberts Kamera: Gary H. Baum Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman

