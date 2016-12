ZDF 03:25 bis 04:50 Familienfilm Das 4-Pfoten-Hotel USA 2001 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Familie Lowry zieht aufs Land. Doch die beiden Kinder können der neuen Umgebung nichts Gutes abgewinnen - bis ein Hund bei ihnen Unterschlupf sucht, um seine Jungen zur Welt zu bringen. Kurze Zeit später machen sechs Welpen den Haushalt unsicher. Vater Tom möchte dem vierbeinigen Nachwuchs gegen den Willen seiner Kinder neue Herrchen und Frauchen in der Umgebung suchen. Kurz nachdem Tom Lowry (Robert Hays) mit seiner Frau Karen (Mel Harris) und den Kindern Liz (Alana Austin) und Widdy (Taylor Emerson) von New York aufs Land gezogen ist, bekommt er einen Großauftrag des Logistikunternehmers Durham Haysworth (Robert Wagner), der eine zündende Idee für eine neue Werbekampagne erwartet. So scheint sich für den Familienvater trotz ländlichen Ambientes nicht viel verändert zu haben. Doch zu Hause hat sich etwas getan - eine herrenlose Golden-Retriever-Hündin, die die Kinder "Pilot" nennen, hat sich das Haus der Lowrys ausgesucht, um ihren Nachwuchs zur Welt zu bringen. Sechs kleine Welpen toben bald herum. Liz und Widdy haben New York schon fast vergessen, doch Tom macht ihnen klar, dass sie den Nachwuchs nicht behalten können. Nach Schalten einer Anzeige gelingt es ihnen, die kleinen Hunde alle zu verschenken. Doch die Kinder leiden so sehr unter der Trennung, dass sich Tom mit tatkräftiger Unterstützung seiner Frau genötigt sieht, die Welpen zurückzuholen. Das ist gar nicht so einfach wie gedacht. Vier Hunde, die kein wirklich gutes Zuhause gefunden hatten, kehren schließlich zurück. Bei den Lowrys erwartet sie eine schöne neue Bleibe - "Das 4-Pfoten-Hotel". Die Hauptdarsteller Robert Hays und Mel Harris wurden durch eine ganze Reihe von auch im deutschen Fernsehen gezeigten US-TV-Produktionen bekannt. Als Mrs. Krisper ist in einer charmanten Nebenrolle "Golden Girl" Rose Nylund alias Betty White (geboren 1922) zu sehen. Auch Robert Wagner, der Toms Chef spielt, wurde in Deutschland als Seriendarsteller bekannt ("Hart aber herzlich"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Hays (Tom) Mel Harris (Karen) Alana Austin (Liz) Taylor Emerson (Widdy) Betty White (Mrs. Krisper) Robert Wagner (Durham Haysworth) Kurt Johnson (Marcel) Originaltitel: The Retrievers Regie: Paul Schneider Drehbuch: Larry Ketron Kamera: Don E. Fauntleroy Musik: Joseph Conlan