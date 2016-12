ZDF 00:05 bis 01:35 Krimi Columbo Selbstbildnis eines Mörders USA 1989 Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der exzentrische Maler Max Barsini lebt mit seiner Exfrau Louise, seiner zweiten Frau Vanessa und dem Model Julie unter einem Dach. Doch dann verliebt sich Louise in ihren Psychologen. Als sie ihre unkonventionelle Lebensgemeinschaft verlassen will, ist Barsini außer sich. Er lauert seiner ehemaligen Gattin am Strand auf und erstickt sie. Er tarnt den Mord als Badeunfall - doch Columbo zweifelt an dieser Theorie. James Frawley, der auch "The Monkees" inszenierte und später die Regie für bekannte Serien wie "Ghost Whisperer", "Smallville" und "Private Practice" übernahm, ist ein bekannter "Columbo"-Routinier. Die musikalische Gestaltung übernahm kein Geringerer als Patrick Williams, der 1980 für seine musikalische Interpretation zu "Vier irre Typen" für den Oscar nominiert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Patrick Bauchau (Max Barsini) Fionnula Flanagan (Louise) Shera Danese (Vanessa Barsini) Isabel Lorca (Julie) Vito Scotti (Vito) George Coe (Dr. Hammer) Originaltitel: Columbo Regie: James Frawley Drehbuch: Robert Sherman Kamera: Robert Seaman Musik: Patrick Williams