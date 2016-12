ZDF 21:15 bis 22:00 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 318 Der Strahl D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Ein vereinsamter Pensionär wird leblos in einer antiquiert wirkenden Wohnung gefunden. Die SOKOs rätseln, warum der Tote sitzend an die Decke starrt und eine Pistole mit sich trägt. Wurde der Rentner womöglich ein Opfer der Gentrifizierung? Die Hausverwaltung wollte ihn loswerden, schließlich war er der einzig verbliebene Bewohner des maroden Mietshauses. Doch die perfide Tötungsart und kyrillische Zeichen geben Rätsel auf. Dann taucht eine weitere Leiche auf. Beide Mordopfer kannten sich offenbar. Hajo begreift, dass hier ein Profi am Werk ist, der noch ein weiteres Opfer auf seiner Liste stehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Hans Klima (Albert Kitzl) Luc Feit (Obdachloser) Hannes Wegener (Patrick Heinrich) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Gabriel Merz, Michael Zeeh Kamera: Constantin Kesting Musik: George Kochbeck