Bei einer Verkehrskontrolle schlägt eine zierliche Frau aus heiterem Himmel den Streifenpolizisten k.o. und taucht unter. Offenbar wollte sie einer Verhaftung entgehen, da sich in ihrem Kofferraum eine Leiche befindet. Die gesuchte Tatverdächtige, Katrin Moschner, ist eine alte Schulfreundin von Kommissarin Vera Lanz. Katrin soll schon vor Jahren einen Menschen getötet haben und ist seither auf der Flucht. Auch im gegenwärtigen Fall spricht alles gegen Katrin, doch Vera lässt in alle Richtungen ermitteln. In Google-Kalender eintragen