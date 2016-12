ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Tschüss 2016! - Das Jahr im Rückblick / Die Sport-Highlights 2016 - Das Jahr aus sportlicher Sicht / Eine Bar Marke Eigenbau - Mick Wewers in Aktion / Schick auf die Silvesterparty - Last-Minute-Styling-Tipps D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jürgen Drews gilt als König der Party-Schlager-Szene in deutschen Bierzelten und Mallorcas Diskotheken. Sein Mega-Hit "Ein Bett im Kornfeld" von 1976, im Original ein Titel der Bellamy Brothers, wurde unzählige Male gecovert und ist bis heute ein Evergreen. Seinen Hang zum Komischen und seinen Status als "König von Mallorca" konnte er 2011 mit einem Schauspiel-Part in dem Low-Budget-Klamauk "Agenten in Gummistiefeln - Jagd auf den Killerhasen" kombinieren - an der Seite von Szene-Größen wie Olaf Henning, Michael Wendler oder Mickie Krause. Gast: Mickie Krause Partysänger "Zehn nackte Friseusen", "Schatzi schenk mir ein Foto" oder "Ich bin solo" - das sind die Hits, mit denen sich Mickie Krause zu einem der erfolgreichsten Akteure der Partyszene gesungen hat. In den Partyhochburgen von Mallorca bis Ischgl ist der Entertainer bekannt wie ein bunter Hund. Eine altmodische Perücke wurde zu Mickie Krauses Markenzeichen, den wohl die Wenigsten "oben ohne" und unter seinem bürgerlichen Namen Michael Engels kennen. Gast: Florian Schroeder Kabarettist und Autor Politisches Kabarett oder Comedy? Florian Schroeder braucht solche Kategorien nicht. Bekannt wurde er vor allem mit seinen Parodien. Als bekennendes Mitglied der Generation IMM - "irgendwas mit Medien" - sammelte er Erfahrungen als Moderator bei diversen Radiostationen, wechselte dann aber ins komische Fach. Er sammelte zunächst Bühnenerfahrung mit Kollegen und ging dann als Solokünstler mit eigenen Programmen auf Tour, für die er mit Auszeichnungen überhäuft wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Jürgen Drews (Sänger), Mickie Krause (Partysänger), Florian Schroeder (Kabarettist und Autor) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

