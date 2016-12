ZDF 04:50 bis 05:30 Magazin drehscheibe Feuerwerk zu Silvester: Tipps für den richtigen Umgang / Expedition: Eckernförder Bucht: Schatzsucher am Strand / Der Traum vom Auswandern: Deutscher Internet-Star in Shanghai D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Feuerwerk zu Silvester: Tipps für den richtigen Umgang / Expedition: Eckernförder Bucht: Schatzsucher am Strand / Der Traum vom Auswandern: Deutscher Internet-Star in Shanghai In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Niedernolte Originaltitel: drehscheibe

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 493 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 223 Min. Ace Attorney

Drama

Tele 5 03:10 bis 05:15

Seit 123 Min. Universum

Dokumentation

3sat 04:30 bis 05:17

Seit 43 Min.