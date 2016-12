ZDFinfo 00:20 bis 01:10 Show heute-show - Der Jahresrückblick Nachrichtensatire mit Oliver Welke D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Ein Jahr voller welt-, europa- und bundespolitischer Ereignisse liegt hinter uns. Gut, dass die "heute-show" alles noch einmal Revue passieren lässt. Zur letzten Ausgabe im Jahr und Verlei-hung der Goldenen Vollpfosten erwartet Oliver Welke Mandy Hausten, Carolin Kebekus, Birte Schneider, Gernot Hassknecht, Ulrich von Heesen und Albrecht Humboldt. In dem Rückblick der mit vielen Fernsehpreisen ausgezeichneten "heute-show" kommen rhetorische Entgleisungen und inhaltliche Schwächen ebenso zur Sprache wie windige Wahlversprechen von Politikern oder Pannen im TV-Studio. Ob US-Präsidentschafts- oder Landtagswahlkampf, Bundestag, Pressekonferenzen oder der bundesdeutsche Alltag das unerschrockene Reporterteam berichtet in weihnachtlichem Ambiente von den "Krisenherden" der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Carolin Kebekus, Martina Hill, Christine Prayon, Hans-Joachim Heist, Dietrich Hollinderbäumer, Alexander Schubert Originaltitel: heute-show - Der Jahresrückblick