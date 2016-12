ZDFinfo 22:55 bis 00:20 Dokumentation Mammon - Per Anhalter durch das Geldsystem D 2015 2017-01-06 05:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Auf der Suche nach seinem verlorenen Geld begibt sich Filmemacher Philipp Enders, geleitet von einer mobilen App, auf eine unterhaltsame und aufschlussreiche Reise in die Finanzwelt. Bei seinen Recherchen landet er bei der Europäischen Zentralbank, aber auch in einer spanischen Bauruine. Er legt ein System von Abhängigkeiten frei und kommt zu dem Schluss, dass die Krise des Finanzsystems auch eine Chance auf Veränderung birgt. Auf seiner Reise begegnet Enders unterschiedlichsten Geld-Experten, wie der Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun, dem Daytrader Philipp Schröder, dem EZB-Direktor Benoît C?uré, Börsenmakler Dirk Müller alias "Mister Dax", dem Wirtschaftsphilosophen Tomas Sedlacek oder dem Ökonomen Robert H. Frank. Seine App hilft ihm, komplexe Phänomene wie Derivatehandel, Inflation, Goldstandard oder Leitzins - verständlich animiert und aufbereitet - zu verstehen. Nach und nach legt Philipp Enders auf seiner Reise ein System von Abhängigkeiten frei, die ihn auch zu alternativen Formen wie der Sozialwährung oder dem Aktienmarktsozialismus führt. Denn am Ende scheint die Krise des Finanzsystems auch eine Chance auf Veränderung zu bieten. "Mammon - Per Anhalter durch das Geldsystem" erzählt mit einem Augenzwinkern von den Mechanismen, die hinter dem "schnöden Mammon" stecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Christina von Braun (Kulturwissenschaftlerin), Philipp Schröder (Daytrader), Benoît Coeuré (EZB-Direktor), Dirk Müller alias "Mister Dax" (Börsenmakler), Tomas Sedlacek (Wirtschaftsphilosoph), Robert H. Frank (Ökonom) Originaltitel: Mammon - Per Anhalter durch das Geldsystem Regie: Philipp Enders