BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Show Django Asül: Rückspiegel 2016 D 2016 Stereo 16:9 Merken Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach hinten nicht vergessen. Und das Jahr 2016 hat einen eigenen Abend im Rückspiegel wahrlich verdient. Wortgewaltig und mit souveräner Schlagfertigkeit demaskiert Django Asül die spannendsten Ereignisse des Jahres 2016. Vorlagen gibt es genug: abenteuerliche und unglaubliche News aus Politik, Gesellschaft, Sport. Mit zielsicherem Gespür pickt Django Asül die Glanzlichter und Riesenflops aus einem Füllhorn voll Irrsinn und Peinlichkeiten und komprimiert ganze 12 Monate zu einem höchst kurzweiligen, vergnüglichen Streifzug durch das vergangene Jahr. Pointen satt und rhetorisch geschliffen, ohne jemals unter die Gürtellinie zu gehen, gerbt er dabei all jenen das Fell, die ihm krumm kommen. Egal ob links oder rechts, rot oder grün, ob aus Bayern, Deutschland oder der Welt: Hier bekommt jeder sein Fett weg, der es sich in den letzten Monaten mit Fleiß erarbeitet hat. Von bekannten Highlights über Schmankerl aus dem toten Winkel - aus Django Asüls ureigenem Sichtwinkel betrachtet wird aus dem letzten Jahr ein spannender, komischer und vor Satire triefender Abend, der die Zuschauer höchst amüsiert ins neue Jahr entlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Django Asül: Rückspiegel 2016