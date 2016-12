BR Fernsehen 13:00 bis 14:30 Musikfilm Heintje - Mein bester Freund D 1970 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der 15-jährige Heintje lebt mit seiner Mutter allein, sie hat ihm nie von seinem Vater erzählt. Eines Tages fallen ihm auf dem Dachboden alte Zeitungsauschnitte über den berühmten Rennfahrer Peter Fleming in die Hände - er ist sein Vater! Der aufgeweckte Junge schwänzt die anstehende Klassenfahrt und fährt heimlich nach Hamburg und von dort nach Bremen, wo er seinen Vater bei einer billigen Auto-Stuntshow findet. Peter Fleming, der unter falschem Namen auftritt, hat gerade einen Unfall gebaut. Heintje hört zufällig, wie zwei Reporter Fotos vom "Absturz" des einstigen Stars machen wollen. Er warnt Peter Fleming und dessen Freund Max vor den Paparazzi, gibt sich allerdings nur als Fan zu erkennen. Die Drei sind sich auf Anhieb sympathisch und die Männer nehmen den Jungen mit nach Hamburg, wo Heintje eine Autogrammkarte bekommen soll. Dann steht Heintje wieder auf der Straße. Für eine Pension hat er kein Geld, doch er trifft den russischen Straßenmusiker Aljoscha, dem er mit seinem glockenhellen Gesang zu viel Kleingeld verhilft. Aljoscha revanchiert sich mit einem Bett in seiner Datscha. Der alte Mann sang einst im Don Kosaken Chor und ging im Streit. Heintje, der dem Chor zu Hause bei einer Buspanne helfen konnte, gelingt es, Aljoscha mit den Donkosaken zusammen zu bringen und zu versöhnen. Mit seinem Vater hingegen gibt es keine Fortschritte, denn dessen überdrehte Ex-Geliebte Sylvia ist wieder aufgetaucht. Ganz im Gegenteil, Sylvia reagiert extrem eifersüchtig auf den Jungen. Als der Vater für einen anderen Fahrer beim Nürburgrennen einspringen soll, kommt es für Heintje zum Drama. Sylvia kommt hinter seine wahre Identität. Heintje entreißt ihr seinen Pass, rennt auf die Straße und wird von einem Auto erfasst. "Heintje, mein bester Freund" ist der letzte Film der Heintje-Trilogie in der Regie des bewährten Werner Jacobs. Musikalisch unterstützt wird der berühmte Kinderstar, der u.a. "Der schönste Tag in meinem Leben", "Deine Träume - meine Träume" und "Deine Tränen sind auch meine" singt, vom Don Kosaken Chor ("Abendglocken"). Shmuel Rodensky, der alte Donkosake, wurde in Deutschland als Milchmann Tewje im Musical "Anatevka" populär. Mit von der Partie sind außerdem wieder Heinz Reincke und Ralf Wolter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hein Simons (Heintje Fleming) Heinz Reincke (Peter Fleming) Gudrun Thielemann (Franziska Fleming) Shmuel Rodensky (Aljoscha) Ralf Wolter (Max) Corny Collins (Sylvia) Reinhard Kolldehoff (Kleinschmidt) Originaltitel: Heintje - Mein bester Freund Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Barbara Anders Kamera: Ernst Wild Musik: Raimund Rosenberger Altersempfehlung: ab 6