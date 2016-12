BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Die Tierärzte vom Kilimanjaro (3/3) - Verliebt in Tansania D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die beiden deutschen Tierärzte Elisabeth Stegtmaier und Laszlo Paisz haben ihren Lebenstraum im ostafrikanischen Tansania verwirklicht: In den 90er-Jahren haben sie am Fuße des Kilimanjaros eine Kaffeeplantage gekauft und daraus ein kleines Paradies geschaffen. Die Tierärzte vom Kilimanjaro Elisabeth (Elli) Stegtmaier und Laszlo Paisz werden zu Helfern in der Not für einen Elefanten. Er ist in eine von Wilderern gelegte Schlinge geraten. Außerdem besuchen sie Martina Trappe, die aus einer der ältesten deutschen Siedlerfamilien stammt, und die Hatari Lodge am Rande des Arusha Nationalpark betreibt. Benannt wurde die Lodge nach dem Hollywoodfilm "Hatari", einem Tierfängerdrama, das 1960 in der Nähe gedreht wurde. Die Hauptrollen spielten damals Elsa Martinelli, John Wayne und Hardy Krüger. Einer von Laszlos Mitarbeitern auf Makoa will sich auf dem Viehmarkt der Massai ein Rind und eine Ziege kaufen. Er bittet seinen Chef, ihn zu begleiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer