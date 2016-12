Phoenix 07:30 bis 08:15 Dokumentation Terra X Der sechste Sinn der Tiere D 2015 Merken Naturkatastrophen bedrohen die Menschheit. Die Auswirkungen sind verheerend, die Vorwarnzeiten meist zu kurz trotz aller Hightech-Warnsysteme. Weltweit arbeiten Forscher deshalb an anderen Lösungen - und sie haben eine heiße Spur: Tiere sollen dabei helfen, frühzeitig Naturkatastrophen zu erkennen. Denn über Jahrmillionen haben sie gelernt, sich auf die launischen Schwankungen der Erde einzustellen. Der Mensch muss sich nur einklinken und die gelieferten Informationen richtig interpretieren. "Der sechste Sinn der Tiere" begleitet führende Wissenschaftler auf eine spannende Expedition rund um den Globus in Gebiete, die extremen Naturereignissen ausgesetzt sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X

