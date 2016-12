Phoenix 23:00 bis 00:30 Dokumentation Der Banker - Master of the Universe D, A 2013 Merken Zum ersten Mal packt ein ehemals führender Investmentbanker Deutschlands aus. Rainer Voss, der früher locker mit Millionen hantierte, erzählt, wie es in der glitzernden Finanzwelt wirklich zugeht, von all ihren Abgründen und Skrupellosigkeiten. Ein atemberaubendes Psychogramm einer Branche und ihrer Akteure. Regisseur Marc Bauder beschäftigt sich in seinen Filmen immer wieder intensiv mit der Welt des Geldes. Noch nie traf er einen so ranghohen Vertreter des Wirtschaftssystems, der derart offen und selbstkritisch mit sich und seiner Branche aufräumt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Banker: Master of the Universe Regie: Marc Bauder Drehbuch: Marc Bauder Kamera: Börres Weiffenbach Musik: Bernhard Fleischmann