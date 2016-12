Phoenix 21:45 bis 23:00 Porträt Gunter Sachs: Der Gentleman-Playboy D 2013 Live TV Merken Er flirtete mit Ex-Kaiserin Soraya und heiratete Brigitte Bardot. Er hatte Affären mit den schönsten Frauen der Welt und verkörperte wie kein anderer den Paradiesvogel, der sich von der Spießigkeit der Nachkriegsjahre absetzte. Der Erbe von "Fichtel & Sachs" hatte, wovon Millionen Menschen träumen. Er liebte das intensive Leben, das Risiko und die Frauen. Die Öffentlichkeit bewunderte, beneidete und kritisierte Gunter Sachs für seinen spektakulären Lebensstil - und die Medien reduzierten den vielschichtigen Mann auf sein Image als Playboy. Im Alter von 78 Jahren nahm er sich das Leben, weil er glaubte, an Alzheimer erkrankt zu sein. Gunter Sachs prägte maßgeblich das mondäne Leben in St. Moritz und machte St. Tropez zur Bühne der Schönen und Reichen. Sein Name steht noch immer für Weltgewandtheit, Stil und die Kunst der Inszenierung. Doch es gibt auch die unbekannten Seiten und Geschichten von Gunter Sachs: Die Flucht aus Nazi-Deutschland in die Schweiz, den Verlust seiner ersten Ehefrau Anne-Marie oder der Kampf um eine krebskranke Freundin; sein Talent als Unternehmer und Kunstsammler, sein Sinn für Familie und für treue Freundschaft. Jahrzehnte war der Weltbürger ein fester Bestandteil der vielzitierten oberen Zehntausend. Seine Jugendlichkeit und Dynamik blieb ihm bis ins hohe Alter erhalten. Besiegt hat ihn schließlich die Angst vor Kontrollverlust und Schwäche, als er glaubte, an Alzheimer erkrankt zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gunter Sachs: Der Gentleman-Playboy