Phoenix 18:30 bis 19:15 Dokumentation Königliche Dynastien Die Grimaldis D 2016 2016-12-31 06:00 Seit 700 Jahren herrschen sie über Monaco: die Grimaldis. Der Film spiegelt die Geschichte der Adelsfamilie vom Namensgeber Grimaldo Canella bis hin zu den Zwillingen von Fürst Albert. In der Miniaturmonarchie am Mittelmeer tummeln sich Hochadel, Jetset, Stars und Sternchen. Prächtige Bälle, Formel-1-Rennen und elegante Dinner-Partys gehören zum Alltag. Doch die Glamourwelt ist nur ein Teil der Geschichte Monacos. Ende des 13. Jahrhunderts wurden die Grimaldis nach Machtkämpfen aus der italienischen Stadt Genua vertrieben. Francesco Grimaldi, genannt "der Schlaue", machte sich mit seinen Soldaten auf den Weg nach Monaco.