Phoenix 15:45 bis 16:30 Dokumentation Die Kanzlerfrauen - und Herr Sauer Leben im Schatten der Macht D 2015 Live TV Merken Sie stehen im Schatten ihrer mächtigen Männer: die Frauen der deutschen Bundeskanzler. Ohne Amt und Titel stehen sie unter ständiger Beobachtung, sind sie in den Boulevardblättern präsent. Einmal zerrissen und verspottet, ein anderes Mal bewundert und verehrt. Ihre Kleidung, die Frisur, das Auftreten bei jedem Auftritt stehen sie im Rampenlicht. Kein Fehler wird übersehen oder vergessen. Affären und Scheidungen spielen sich in der Öffentlichkeit ab. Eine Bürde für viele der Frauen. "Die Kanzlerfrauen" ist eine Hochglanz-Dokumentation. Öffentliche Auftritte der Frauen, Staatsbesuche und feierliche Galas bilden den glanzvollen Höhepunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kanzlerfrauen - und Herr Sauer Regie: Frank Gensthaler