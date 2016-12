Phoenix 14:15 bis 15:00 Dokumentation Der Vatikan und das Geld D 2014 2016-12-31 05:15 Live TV Merken Die katholische Kirche gehört zu den reichsten Institutionen der Welt, ihr Oberhaupt zu den größten Immobilienbesitzern und die eigene Bank in der Vergangenheit zu den undurchsichtigsten und korruptesten aller Staaten. Doch mit Jorge Mario Bergoglio als neuem Oberhaupt scheint im Vatikan eine neue Zeit begonnen zu haben. Zu ersten Mal in der fast 2000-jährigen Geschichte der Kirche hat sich ein Papst einen Namenspatron ausgewählt, der für Armut, kompromisslose Ehrlichkeit und unbedingte Menschlichkeit steht: Franziskus. Mit Papst Franziskus ist eine Frage wieder in den Vordergrund getreten, die beinahe so alt ist wie die Kirche selbst: Darf die Kirche, dürfen der Papst, kirchliche Würdenträger und Organisationen überhaupt Reichtum und Besitz anhäufen? Und wie konnte es dazu kommen? In der Dokumentation macht sich Petra Gerster auf die Suche und stellt jene grossen Fragen, mit der die Kirche auch in der Vergangenheit immer wieder konfrontiert wurde. Das Dilemma zwischen einer ursprünglichen "Kirche der Armen" und einer "Kirche der Habenden" wird in spannenden Geschichten deutlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Vatikan und das Geld