Phoenix 11:15 bis 12:00 Dokumentation Kaiser, Mörder, Heiliger Konstantin der Große D 2012 2016-12-30 03:00 Live TV Merken Wir schreiben das Jahr 326 nach Christus. Ganz Rom bereitet sich auf das zwanzigjährige Regierungsjubiläum von Kaiser Konstantin vor, dem Alleinherrscher, dem Unbesiegbaren. Konstantin der Große ist in die Geschichte eingegangen als der erste christliche Herrscher. Mit ihm beginnt der Aufstieg des Christentums. Wer war er wirklich? Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine Spurensuche an faszinierende und prachtvolle Orte der antiken römischen Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kaiser, Mörder, Heiliger - Konstantin der Große