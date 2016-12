Das Erste 03:15 bis 04:58 Western Man nennt mich Shalako GB, D 1968 Nach einem Roman von Nach Louis L'Amour Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Ruf des Wilden Westens von Freiheit und Abenteuer lockt 1880 eine Gruppe europäischer Aristokraten an, darunter Gräfin Irina Lazaar (Brigitte Bardot), die hier den aufregenden Reiz einer Großwildjagd ausleben möchten. Sie schießen auf Berglöwen und pflegen mitten in der Prärie das feine Leben mit Grammophon, Tafelsilber und Bediensteten. Ihre einzige Sorge gilt dem Champagner, der sich in der Wildnis nicht gut kühlen lässt. Vom Jagdfieber gepackt, reitet Irina in die Berge. Doch der Ausflug endet jäh - Indianer überfallen sie. In letzter Minute kann der Trapper und Ex-Offizier Shalako (Sean Connery) eingreifen und die Gräfin retten. Von ihm erfährt die Jagdgesellschaft, dass sie sich in einem Indianerreservat befindet, das für Weiße gesperrt ist - was die Adeligen jedoch nicht weiter kümmert. Zwar kann Shalako, der sich mit den Gepflogenheiten der Apachen auskennt, eine Frist aushandeln, aber der Sprecher der Gruppe, Baron Frederick von Hallstatt (Peter van Eyck), weigert sich, den "Wilden" nachzugeben und abzureisen. Sie alle schweben in tödlicher Gefahr, ohne diese ernst zu nehmen; bis auf Fredericks Verlobte Irina, die mehr und mehr Gefallen an ihrem attraktiven Retter findet. Während Shalako aufbricht, um Hilfe bei der Armee zu holen, wiegen sich die Europäer trotz allem in Sicherheit, als sei alles nur ein weiteres prickelndes Jagdabenteuer. Doch als die Indianer zum Angriff rüsten, zeigt Reiseleiter Bosky Fulton (Stephen Boyd) plötzlich sein wahres Gesicht: Zusammen mit seinen Männern plündert er die reichen Aristokraten aus und nimmt auch Munition, Proviant und Planwagen mit. Shalako, der alles aus der Ferne beobachtet, greift zu einer List und befreit die Europäer, die bereits erste Tote beklagen, aus der Hölle. Er führt sie in die Berge, aber das grausame Kesseltreiben geht weiter. Und Shalako muss nicht nur gegen die Indianer kämpfen, sondern auch gegen die Borniertheit der Adeligen. Hollywoods Star-Regisseur und Western-Spezialist Edward Dmytryk ("Alvarez Kelly") inszenierte diesen europäischen Western in der südspanischen Provinz Alméria. Für Sean Connery, der als James Bond gerade höchsten Ruhm genoss, ging mit der Rolle eines Westernhelden ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Doch es blieb bei diesem einzigen Ausflug ins Western-Genre. Brigitte Bardot hatte 1965 bereits mit "Viva Maria!" Wild-West-Erfahrung gesammelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Connery (Shalako) Brigitte Bardot (Comtesse Irini Lazaar) Stephen Boyd (Bosky Fulton) Jack Hawkins (Sir Charles Daggett) Peter van Eyck (Frederik von Hallstatt) Honor Blackman (Lady Julia Daggett) Woody Strode (Chato) Originaltitel: Shalako Regie: Edward Dmytryk Drehbuch: Clarke Reynolds, James Griffith, Hal Hopper, Scott Finch Kamera: Ted Moore Musik: Robert Farnon Altersempfehlung: ab 16