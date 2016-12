Das Erste 01:20 bis 03:13 Komödie Charade USA 1963 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die in Paris lebende Amerikanerin Reggie Lambert (Audrey Hepburn) traut ihren Augen kaum, als sie aus dem Urlaub nach Hause zurückkehrt. Einbrecher haben ihre Wohnung komplett durchsucht und auf den Kopf gestellt. Ihr Mann Charles wurde von den Verbrechern ermordet. Allein und verängstigt in Paris, macht Reggie die Bekanntschaft des sympathischen Amerikaners Peter Joshua (Cary Grant), der sie in einem Hotel unterbringt. Bei der Beerdigung ihres Mannes tauchen drei Amerikaner (James Coburn, George Kennedy, Ned Glass) auf, die Reggie nie zuvor gesehen hat. Kurz darauf erhält sie eine Vorladung der Pariser US-Botschaft. Dort erfährt sie von dem CIA-Agenten Hamilton Bartholomew (Walter Matthau) die Hintergründe der mysteriösen Affäre: Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs hat Charles gemeinsam mit vier Kompagnons Gold im Wert von 250.000 Dollar unterschlagen. Während einer der Männer, Carlson Dye, umkam, legte Charles seine restlichen drei Helfer herein und tauchte mit dem Gold unter. Nun aber sind sie zurückgekehrt und setzen alles daran, die Beute in ihren Besitz zu bringen. Bartholomew warnt Reggie, die ihm versichert, nicht die geringste Ahnung vom Verbleib des Goldes zu haben, dass sie das nächste Opfer der Männer sein könnte. Von den Killern bedroht, sucht Reggie Hilfe bei Joshua. Dann aber behauptet einer ihrer Verfolger, Joshua sei in Wahrheit der tot geglaubte Dye, während Joshua behauptet, Dyes Bruder zu sein und dessen Tod aufklären zu wollen. Auch das erweist sich schnell als Lüge, denn laut Bartholomews Informationen hatte Dye gar keinen Bruder. Erst jetzt bekennt Joshua, nichts weiter als ein professioneller Dieb zu sein. Auch wenn sie ihm nicht wirklich trauen kann, hat Reggie keine andere Wahl, als sich mit Joshuas Hilfe auf die Suche nach dem Verbleib des Goldes zu machen. Zur selben Zeit werden ihre Verfolger einer nach dem anderen ermordet - und schließlich muss Reggie erkennen, dass ausgerechnet der Mann, dem sie am ehesten vertraute, der Drahtzieher des mörderischen Katz-und-Maus-Spiels ist. Mit "Charade" hat der preisgekrönte Regisseur Stanley Donen eine grandiose Abenteuerkomödie um Schein, Sein und jede Menge Geld inszeniert. In den Hauptrollen glänzen Cary Grant und Audrey Hepburn, in weiteren Rollen Walter Matthau und James Coburn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (Peter Joshua) Audrey Hepburn (Regina "Reggie" Lambert) Walter Matthau (Hamilton Bartholemew) James Coburn (Tex Panthollow) George Kennedy (Herman Scobie) Dominique Minot (Sylvie Gaudet) Ned Glass (Leopold W. Gideon) Originaltitel: Charade Regie: Stanley Donen Drehbuch: Peter Stone Kamera: Charles Lang Jr. Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 16