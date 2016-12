Das Erste 23:45 bis 01:15 Krimi Irene Huss, Kripo Göteborg - Im Schutz der Schatten S 2011 Nach dem Roman von Helene Tursten Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein angesehener Geschäftsmann wird erschossen in seinem Wagen aufgefunden. Die Tatumstände deuten darauf hin, dass er seinen Mörder kannte. Die Spuren führen Irene Huss (Angela Kovács) und ihren Kollegen Jonny Blom (Dag Malmberg) zu einem Motorradklub, dessen Mitglieder einer Vielzahl krimineller Aktivitäten nachgehen: Glücksspiel, Drogenhandel, Erpressung, Geldwäsche. Dennoch konnte man ihnen bislang nie etwas nachweisen, und die Männer sorgen auf brutalste Weise dafür, dass dies auch so bleibt. Die Macht der Biker erstreckt sich bis in die Kreise der Polizei. Auch Irenes Mann Krister (Reuben Sallmander) gerät in ihre Fänge, als sich sein Partner Ola Stensson (Yngve Dahlberg) durch seine Spielleidenschaft hoch verschuldet. Das Feinschmeckerrestaurant, das die beiden eröffnet haben, läuft noch nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Um die Geschäfte anzukurbeln, veranstalten sie einen werbewirksamen Gala-Abend, zu dem sie die Göteborger Society einladen. Dabei sticht besonders der prominente Kunsthändler Danny Mara (Antti Reini) mit seiner schönen Frau hervor. Zur gleichen Zeit setzen die Biker Ola massiv unter Druck, um dessen Schulden einzutreiben. Als der nicht zahlt, wird er ermordet - an Olas Stelle setzen die Kriminellen nun Krister unter Druck. Er soll das Geld für seinen Partner aufbringen, andernfalls setzt er sein und das Leben seiner Tochter Jenny (Mikaela Knapp) aufs Spiel. Trotz Irenes Unterstützung hält Krister, in solchen Dingen vollkommen unerfahren, dem Druck nicht Stand und bezahlt. Damit aber ist die Sache noch nicht ausgestanden. Hilflos muss Irene mit ansehen, wie sehr der Vorfall ihrer Familie zusetzt. Der Angst vor einer neuerlichen Bedrohung sind sie nicht gewachsen. Fieberhaft suchen die Kommissarin und ihre Mitarbeiter nach einem Weg, um den Bikern das Handwerk zu legen. Diese aber sind ihren Häschern stets einen Schritt voraus. Erst durch die junge Afrikanerin Naomi (Natacha Mutomb Dackén), die den Verbrechern als Handlangerin dient, kommt Irene dem wahren Kopf der Organisation auf die Spur: einem wohlhabenden Bürger, der über jeden Verdacht erhaben zu sein scheint. In der Bestsellerverfilmung "Irene Huss, Kripo Göteborg - Im Schutz der Schatten" wird es für die Kommissarin persönlich: Ihr Mann gerät ins Visier skrupelloser Verbrecher. Mit der Geschichte eines mafiösen Motorradklubs spielt der Film auch auf die berüchtigten Bikerkriege in Skandinavien an. Angela Kovács, bekannt aus den erfolgreichen Wallander-Adaptionen mit Krister Henriksson, verkörpert die Polizistin als sympathische, moderne Frauenfigur. Diesmal muss Irene Huss jedoch erkennen, dass Beruf und Privates sich nicht immer trennen lassen und dass selbst ihr Job als Kommissarin ihre Familie nicht vor Bedrohungen schützt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Kovács (Irene Huss) Lars Brandeby (Sven Andersson) Dag Malmberg (Jonny Blom) Eric Ericson (Fredrik Stridh) Reuben Sallmander (Krister Huss) Anki Lidén (Yvonne Stridner) Moa Gammel (Elin Nordenskiöld) Originaltitel: Irene Huss - I skydd av skuggorna Regie: Alexander Moberg Drehbuch: Lars Bill Lundholm, Jonas Cornell Kamera: Erik Persson Musik: Thomas Hagby, Fredrik Lidin Altersempfehlung: ab 12