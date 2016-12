Das Erste 22:15 bis 23:45 Krimi Polizeiruf 110 Ikarus D 2015 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der letzte gemeinsame Fall gibt Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Polizeihauptmeister Horst Krause (Horst Krause) Rätsel auf: Ein junger Mann, Daniel Reef, hängt in einem Baum - offensichtlich ein Pilot, der aus seiner Maschine gefallen ist. Aber von dem Flugzeug fehlt jede Spur. Das Handy des Mannes zeigt eine junge Frau, die mitgeflogen sein muss. Lenski und Krause sind alarmiert: Ist das Flugzeug noch in der Luft? Krause nimmt der Fall sehr mit, da er die Familie Reef gut kennt und ein enges Verhältnis zu Daniel hatte. Dessen Vater Martin Reef (Martin Feifel) betreibt gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Peter Tender (Bernhard Schir) seit Jahren eine Solarmodulfabrik. Durch ihren unternehmerischen Mut haben die beiden viele Arbeitsplätze in der Uckermark geschaffen. Doch inzwischen schreibt die Firma tiefrote Zahlen. Daniel überlebt, liegt aber noch im Koma. Inzwischen ist auch klar, wer die junge Frau auf dem Handyfoto ist. Anjela Krol (Margarita Breitkreitz) hat den Absturz nahezu unbeschadet überlebt, was an ein Wunder grenzt. Normalerweise wäre der Fall jetzt abgeschlossen. Doch dann finden die Ermittler im Flugzeugwrack eine Tasche mit 750.000 Euro in bar. Und es stellt sich heraus, dass der Gurt des Piloten offenbar manipuliert wurde. Nun spricht alles für einen Mordversuch. Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck, denn Krause will in seiner letzten Dienstwoche vor der Rente keinen ungeklärten Fall zurücklassen. Und von einer Abschiedsfeier will er auch nichts wissen - 26 mal hat Hauptwachtmeister Krause seit 1998 an der Seite wechselnder Chefinnen ermittelt. Mit "Ikarus" verabschiedet sich der beliebte Hauptdarsteller nun aus der erfolgreichen Krimireihe "Polizeiruf 110". Wenn Krause in den Ruhestand geht, fängt auch Lenski beruflich neu an. Sie wechselt zur ersten deutsch-polnischen Mordkommission nach Frankfurt (Oder) und arbeitet künftig an der Seite des polnischen Kommissars Adam Raczek. Noch bleibt es spannend, wer die Rolle des Adam Raczek übernimmt. Den ersten Film mit Lenski und Raczek dreht der rbb im Juli 2015. Die Ausstrahlung ist im Dezember im Ersten geplant. Der "Polizeiruf 110: Ikarus" ist eine Produktion der DOKfilm Fernsehproduktion GmbH im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für Das Erste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Simon (Hauptkommissarin Olga Lenski) Horst Krause (Hauptwachtmeister Horst Krause) Martin Feifel (Martin Reef) Bernhard Schir (Peter Tender) Margarita Breitkreiz (Anjela Krol) Bernhard Conrad (Paul Riemann) Ursina Lardi (Catherine Reef) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Peter Kahane Drehbuch: Uwe Wilhelm Kamera: Gero Steffen Altersempfehlung: ab 12