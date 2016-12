NDR 03:40 bis 04:10 Magazin Schleswig-Holstein Magazin Wie läuft's denn beim privaten Sylt-Shuttle? / Was macht der DFB-Präsident in Ratekau? / Wie war's im vierten Quartal 2016? / Was erwartet uns beim Neujahrsbaden in Büsum? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV