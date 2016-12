NDR 02:00 bis 02:40 Regionales Lust auf Norden Die Wahl der besten Artisten: Weihnachtscircus in Hannover / Kulinarisch, kulturell und sportlich: die besten Tipps für Neujahr / Lust auf Vergangenheit: der Steinzeit-Workshop in Putgarten / Kalte Nordsee: Neujahrsbaden in Büsum / Kulturtipp: Ausstellung Oscar Droege / Tapetenwechsel: Die Wandschmuck-Sammlerin / Meditative Wanderung zum Jahresausklang in Bad Harzburg / Wachsfiguren auf der Reeperbahn: im Panoptikum mit Olivia Jones D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Wahl der besten Artisten: Weihnachtscircus in Hannover Beim Weihnachtscircus in Hannover entscheiden die Besucher, welcher der Artisten den Grand Prix gewinnt. Kulinarisch, kulturell und sportlich: die besten Tipps für Neujahr "Lust auf Norden" hat drei Tipps, wie man den perfekten Neujahrsmorgen in Hamburg verbringen kann: kulinarisch, kulturell und sportlich! Lust auf Vergangenheit: der Steinzeit-Workshop in Putgarten Die Archäologin Katrin Staude bietet am 31. Dezember auf der Insel Rügen den Workshop "Steinzeit erleben" an. Die Teilnehmer können unter anderem ausprobieren, ein Feuer mit Katzengold, Feuerstein und Zundermaterial zu entfachen. Weiterhin geht es darum, wie Flintwerkzeuge, zum Beispiel eine Pfeilspitze oder ein Schaber, angefertigt werden. Zudem bekommen die Teilnehmer auf dem Hof der Archäologin Einblick in ihrer Steinartefakte-Sammlung. Kalte Nordsee: Neujahrsbaden in Büsum In Büsum steigt zu Silvester direkt am Museumshafen eine der größten Open-Air-Partys an der Westküste mit den DJs der NDR 1 Welle Nord. Am Neujahrstag startet dann am Hauptstrand ab 13.00 Uhr die Warm-up-Party zum großen Anbaden. Wer sich rechtzeitig anmeldet, hat nach dem kalten Bad in der Nordsee freien Eintritt in die Sauna im Erlebnisbad Piraten Meer nebenan. Kulturtipp: Ausstellung Oscar Droege Oscar Droege hat den Farbholzschnitt zur Perfektion entwickelt. Beeinflusst von japanischer Kunst, fing er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts norddeutsche Naturmotive mit einer einmaligen Atmosphäre ein. Der Hamburger lebte und arbeitete zeitweilig in Heikendorf an der Kieler Förde, wo er Mitglied der dort ansässigen Künstlerkolonie war. Die Ausstellung im Museum Eckernförde läuft noch bis zum 22. Januar 2017. Tapetenwechsel: Die Wandschmuck-Sammlerin Im privat geführten Museum Wandliebe in Celle gibt es wild gemusterte Tapeten aus den 1970er-Jahren, aber auch eine seltene Ledertapete aus dem 18. Jahrhundert zu sehen. Von Künstlern und Designern entworfener Wandschmuck von Niki de Saint Phalle, Janosch, Zaha Hadid und Karl Lagerfeld findet sich hier ebenso wie der Bauhausstil. Meditative Wanderung zum Jahresausklang in Bad Harzburg In Bad Harzburg wird am Silvestervormittag eine Wanderung auf dem Besinnungsweg angeboten. Die etwa anderthalb Kilometer lange Tour führt auf einem Rundweg um den Sachsenberg herum und dauert zwei Stunden. Wachsfiguren auf der Reeperbahn: im Panoptikum mit Olivia Jones Im Panoptikum auf der Reeperbahn in Hamburg treffen sie die Queen, Robbie Williams, die Beatles und Olivia Jones. 120 Wachsfiguren auf vier Ebenen können die Besucher bestaunen. Live erlebn kann man Olivia Jones in ihrer Bar. Dort gibt es stündlich wechselnde Travestieshows. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Britta von Lucke Originaltitel: Lust auf Norden