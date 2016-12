NDR 00:15 bis 01:00 Show Pleiten, Pech & Pannen - Silvestergala D HDTV Live TV Merken Zum Ausklang des Jahres lässt es sich Moderatorin und "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers nicht nehmen, die lustigsten Pannen aus 2016 noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Gemeinsam mit ihren Gästen, der Entertainerin Désirée Nick, Sportmoderator Jörg Wontorra und dem Magier-Duo Ehrlich Brothers, blickt sie zurück auf die kuriosesten und vergnüglichsten Momente, die man so sicher nicht erwartet hätte. Eine Gala voller überraschender Geschichten sorgt in der heiteren Talkrunde für reichlich Gesprächsstoff und gute Stimmung. Abgerundet wird dieser außergewöhnliche Jahresrückblick durch eine magische Showeinlage der Ehrlich Brothers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Judith Rakers Gäste: Gäste: Peter Imhof, Ross Antony Originaltitel: Pleiten, Pech & Pannen