NDR 20:15 bis 20:45 Familienserie Neues aus Büttenwarder Damenbesuch D 2009 Untertitel 16:9

Zunächst steht Bauer Adsche Tönnsen noch vor einem kompletten Rätsel, als er eines Morgens in der Küche seines Kollegen Kurt Brakelmann zwar seinen Stammplatz und die Flasche Köm, nicht aber den Hausherrn vorfindet. Im Dorfkrug bestätigt sich Adsches Verdacht: Brakelmann ist weg. Shorty hat einen Brief für Adsche. Brakelmann erklärt darin, dass er zu seinem Onkel ins ferne Düdersen reist und Adsche derweil um eine kleine Gefälligkeit bittet. Mit dem Mittagsbus wird Besuch für Brakelmann eintreffen. Adsche möge den Besuch in Empfang nehmen und gleich wieder abschieben mit der Erklärung, Brakelmann sei zwischenzeitlich verstorben. Auch ohne ein Honorar für diese Gefälligkeit ausgehandelt zu haben, begibt sich Adsche kurz darauf zur Busstation. Da erwartet ihn eine Überraschung. Brakelmanns Besuch ist nicht nur weiblich und äußerst reizend, sondern auch zutiefst bayrisch. Adsche verschlägt es den Atem, zumal ihm die Dame mit überraschender Herzlichkeit begegnet. Kein Wunder, denn das Foto, mit dem ihr Brakelmann auf eine Kontaktanzeige im "Ackerbau-Magazin" antwortete, zeigt Adsche. Da die Freunde im Dorfkrug sofort Gefallen an der vitalen Frau aus dem Süden finden, klärt auch niemand die Verwechslung auf. Nun sitzt Adsche da mit dem Damenbesuch.

Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Peter-Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Bürgermeister Schönbiehl) Axel Olsson (Shorty) Sven Walser (Kuno) Diana Schulte-Kellinghaus (Redaktion:) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Michael Sigloch