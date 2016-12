NDR 17:10 bis 18:00 Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Bye Bye, Thai! Bye Bye, Thai! / Trostpflaster für Leo Lotar / Fütterung im Tropen-Aquarium / Gut gewürzt ist halb gewonnen D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Dicke Luft bei den Dickhäutern: Jungbulle Thai muss Abschied nehmen, per Container geht es ab in den Heidelberger Zoo. Das Umzugskommando rückt an und das Lebewohl immer näher. Leopard Lotar lässt sich nicht bestechen: Eine Extraportion Fleisch hält ihn beim Impfen noch lange nicht vom Brüllen ab. Die Bewohner des Tropen-Aquariums sind da schon dankbarer für ihre Mahlzeit. Und die Pinselohrschweine freuen sich über ein duftes Experiment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.